85 років і все ще впору: 4 покоління жінок сім’ї виходять заміж в одному платті

Все почалося з Марії Терези Морено — зараз сім’я називає її Гранде (Grande), — молодий і талановитої кравчині, що переїхала в Лос-Анджелес з Мексики. В Америці вона побралася з Мануелем Морено, який працював в Universal Pictures художником-карикатуристом. Дівчина побачила у весільному магазині сукню і вирішила сама зшити схоже з шовку.



У пари народилося четверо дітей — два сини і дві дочки. Коли одна з дочок, Аніта, виходила заміж в 1957 році, вона відмовилася від сукні матері, яке весь цей час дбайливо зберігалося. Марія пошила їй інше.











Весілля Марії Терези та Мануеля Морено в 1932 році.



Однак, коли вже дочка Аніти, Березня, зібралася під вінець у 1983 році за шкільну любов Кевіна о’хара, вона хотіла надіти мамине плаття, але вона погано збереглася. Тоді Аніта згадала про бабусине плаття і дістала його з шафи. «Сукня просто лежало в коробці, не було ніякого чохла, — згадує Марта, — але воно було в чудовому стані. Ще до того, як я побачила його повністю, його силует, я тільки доторкнулась до м’якого шовку і сказала, що одягну його».





Весілля Марти і Кевіна о’хара в 1983 році.



У 1997 році сестра Марти, Елена, вийшла заміж у сукні своєї бабусі. Після цього весілля сукню терпляче чекало своєї години 20 років, поки дочка Марти, Пілар, не побралася з Ніком Кассауфом у квітні 2017 року.





Весілля Елени і Ріка Салінаса в 1997 році.





Пілар, дочка Марти, в сукні прабабусі у вересні 2017 року.





Березня з бабусею Марією і Мануелем.





Березня з бабусею Марією.





Аніта і Пабло в день весілля в 1957 році з батьками.





«Я завжди знала про легендарному сукні, але воно було чимось недосяжним, поки я не заручилась, — розповіла Пілар. — Після заручин я пішла до бабусі Аніті додому, щоб приміряти його. Коли я його одягла і побачила себе в дзеркалі, я зрозуміла, що це воно. Воно підійшло за розміром, було немов рукавичка. Ні за що в житті я не пішла б вибирати весільний салон плаття, яке нічого не значило для мене, на відміну від цього сімейного сукні».





Аніта витратила місяць, вибираючи хімчистку, якою вона могла довірити дорогоцінну річ. «Мама дуже забобонна. Вона не хотіла витрачати купу грошей, віддаючи сукню в хімчистку, поки хто-небудь дійсно не збереться заміж. Вона оберігає це плаття».





Цікаво, що сукня не підшивали і не збільшували, тому що воно доводилося впору усім чотирьом жінкам. Єдине, що змінювали, крім укорочення довгого шлейфа, — це додавали і прибирали мереживо, бісер та інші дрібні деталі у відповідності з модою того часу.





Найближчим часом в дружній родині більше весіль не передбачається, однак 15-річні племінниці Марти вже претендують на сукню. Поки ж легендарний наряд акуратно прибраний в шафу і чекає своєї години.





Марта, яка живе в Каліфорнії, розповіла в інтерв’ю, що той факт, що вона і її дочка Пілар виходили заміж в одному і тому ж платті, викликає у неї неймовірні почуття. «Це зв’язок поколінь, зв’язок з нашою бабусею, з якою я була дуже близька (Марія померла в 2009 році). Вона жила недалеко від мене, і ми часто бачилися. Бабуся дожила до 98 років. І мої діти виросли і мали щастя знати її».





«Бабуся була б рада дізнатися, що її правнучки хочуть виходити заміж у сукні».















