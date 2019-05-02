«Літати соромно»: чому шведська школярка подорожує тільки поїздами

З’явився в минулому році в Швеції неологізм «flygskam» (англ. flight-shame) означає почуття сорому за політ на літаку з-за його негативного впливу на навколишнє середовище. Повітряні перевезення є найбільш забруднюють способом пересування. За даними ООН, авіація може стати найбільшим джерелом викидів вуглекислого рази протягом найближчих 30 років. Тому ті, хто серйозно піклується про навколишнє середовище, все частіше віддають перевагу подорож на поїзді.

Гретта і її батько скористалися послугами фірми Centralens Resebutik, яка спеціалізується на залізничному пересуванні. В рамках просвітницького туру вони здійснили подорож на поїзді до Страсбурга, Рим, Лондон, і повернулися назад до Швеції. Згідно калькулятору викидів вуглекислого газу на сайті бронювання поїздів Loco2, Грета і її батько заощадили близько 400 кг CO2.

Експрес-інформація по країні

Швеція (Королівство Швеція – держава в Північній Європі, розташоване на Скандинавському півострові.

Прапор



Герб



Столиця – Стокгольм

Найбільші міста: Стокгольм, Гетеборг, Мальме, Уппсала

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 447 435 км2 (58-я в світі)

Населення – 9,83 млн чол. (90-я в світі)

Офіційна мова – шведська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,898 (7-я в світі)

ВВП – $571,09 млрд (21-я в світі)

Валюта – шведська крона

Межує з: Норвегією, Фінляндією

Грета стала зіркою і кумиром «зелених», у багатьох містах вона виступала на мітингах і маніфестаціях на підтримку руху «без польотів».

При поїздці на поїзді виробляється 15 грамів СО2 на кілометр в порівнянні з приблизно 100 г на льоту, тому екологічно свідомі шведи, такі як Грета, припиняють літати або, принаймні, скорочують кількість своїх рейсів. Всесвітній фонд дикої природи (WWF) опублікував опитування, в якому говориться, що майже кожен п’ятий швед воліє подорож на поїзді, а не на літаку, з екологічних причин.

Маніфестація на підтримку Грети в Римі

Поки попит на альтернативу польотів зростає, бізнес Івара Карлссона — засновника Centralens Resebutik — процвітає. Успіх шведської руху «flygskam» відбився на компанії зростанням кількості замовлень у вісім разів за два роки. Намагаючись впоратися зі зростанням попиту, Івар працював по 16 годин на добу, але невеликий штат компанії все одно не зміг обробити весь обсяг вхідних дзвінків і листів. Одночасно в Centralens Resebutik телефонують десятки людей, телефон постійно виходить з ладу, а

розширення штату не пропорційно збільшенню кількості клієнтів.

Карлссон зазначає і іншого свого клієнта, не менше, ніж Грета, причетного до розвитку руху «без польотів». Це телевізійний лижний коментатор Бьорн Феррі, який у минулому році оголосив, що буде висвітлювати лише ті події, на які зможе доїхати залізницею. Потім шведське телебачення транслювало п’ятисерійний документальний фільм про його спроби переконати інших у своєму рідному місті в Лапландії чинити так само.

Грета в Берліні

Активність шведів у русі за скорочення викидів СО2 частково пояснюється тим, що зміни клімату особливо помітно в їх країні. Шведський метеорологічний інститут повідомив на початку цього місяця, що середньорічна температура в країні підвищується в два рази швидше, ніж в усьому іншому світі. Швеція торік пережила найспекотніші і у багатьох регіонах саме сухе літо з моменту появи статистики. Тому не дивно, що рух «flight-shame» зародився саме тут.

За матеріалами The Guardian

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