За час АТО близько 800 військовослужбовців звели рахунки з життям

За час проведення АТО покінчили з собою понад 800 військовослужбовців. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

У період АТО понад 800 військових покінчили життя самогубством. Це, фактично, протягом п’яти років війни. Це 800 здорових чоловіків, які з тих чи інших причин покінчили з собою. Саме біда в тому, що це не лише їхня біда. Це біда сімей, які не можуть отримати компенсацію, як такі, хто загинув від бойових дій і померли від ран. Це є бідою карми віри сімей, і це є бідою, яку можна назвати наслідком війни. Коли людська психіка, яка не була вишколена, а не акумулювалася в тому, що ти повинен розуміти, мати стійку психіку проти тих жахів, які відбуваються на війні. Це наслідки війни.

Військовий прокурор додав, що зі свого боку робить все, щоб синдром посттравматичного розладу був нівельований. Він додав, що парамедичні курси підготовки і навчання рядових, сержантів, командирів взводів для визначення передумов і ознак початку посттравматичних розладів або неадекватної оцінки психіки призвели до зниження кількості самогубств. Крім того, збільшилася кількість психологів в армії.