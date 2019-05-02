Учасника АТО, вывозившего зброю для теракту, засудили на 8 років

Суд визнав чоловіка винним у сприянні терористичній організації — батальйону «Схід» і засудив до 8 років позбавлення волі. Про це редакція 368.media дізналася з вироку Жовтневого районного суду Запоріжжя.

Чоловік перевозив зброю та вибухівку з зони АТО в Запоріжжі для вчинення терористичних актів. На початку липня 2014 він приїхав на блокпост в селищі Піски в Донецьку, де отримав вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові речовини. Все це він з двома знайомими повинен був доставити в Запоріжжі, але по дорозі їх затримали співробітники СБУ.

У вересні 2014 року суд змінив підозрюваному запобіжний захід на особисте зобов’язання. Обвинувачений зник і перебуває у розшуку.

Справу розглядали заочно. Свідчення давав один з колишніх учасників батальйону «Схід», який підтвердив, що чоловік добровільно погодився перевезти зброю і вибухівку.

Суд визнав військового винним за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 КК україни і засудив до 8 років позбавлення волі без конфіскації майна. Також суд постановив відбування покарання обчислювати з моменту фактичного затримання обвинуваченого з розрахунку один день попереднього ув’язнення дорівнює двом дням позбавлення волі. Учасник АТО провів у попередньому укладення в період липня по середину вересня 2014 року.

Відзначається, що двох інших спільників — батька й сина, у 2017 році батька засудили до 11 років позбавлення волі, а син втік і перебуває в розшуку