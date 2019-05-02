Били і погрожували пістолетом: з’явилося відео затримання сімейної пари, яка викрала киянина (відео)

Правоохоронці довели причетність сімейної пари до викрадення чоловіка, якого понад рік насильно утримували в орендованому будинку на Київщині та вимагали від нього передачу майна. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

На початку 2018 року чоловік отримав у спадок квартиру на вулиці Сирецькій. Згодом його викрали: насильно посадили в автомобіль та повезли у невідомому напрямку. Декілька разів йому вдавалося втекти, але згодом зловмисники його знову знаходили. Потерпілий сам звернувся до управління поліції. Він розповів, що протягом тривалого часу його утримували у будинку проти волі, погрожували пістолетом, били та відібрали документи на квартиру.

Подібні ситуації з викраденням киянина тривали з лютого минулого року по березень 2019 року.

Під час обшуку у приватному будинку, де утримували заручника, поліцейські знайшли, зокрема, знаряддя для завдання тілесних ушкоджень: молотки, спеціально оснащені палиці, ножі та бойові патрони.

Викрадачів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися жителі Київщини, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.