ЗМІ: У Бельгії стався витік отруйного газу

Витік отруйного газу часів Першої світової війни сталася в Північному морі біля курортної зони.

Витік гірчичного газу з гранат і бомб часів Першої світової війни, які знаходяться у водах Північного моря, виявлена в районі курортного міста Кнокке-Хейста в Бельгії, повідомила в четвер, 2 травня, газета Het Laatste Nieuws. За її даними, губернатор провінції Західна Фландрія Філіп Де Бакер зажадав позбавити курортну зону від “кладовища” з приблизно 35 тисяч тонн боєприпасів.

“Краще це зробити сьогодні, ніж чекати, коли витік газу буде більш масштабною”, – наводить видання слова Де Бакера.

Зазначимо, щороку голландські та бельгійські риболовецькі судна витягують з Північного моря сотні розірвалися донних мін, більшість з яких були закладені в ході Другої світової війни союзниками по антигітлерівській коаліції. За оцінками ряду експертів, в даний час на дні Північного моря знаходяться більше трьох мільйонів морських мін, які були скинуті в роки Другої світової війни.

У 2005 році голландське риболовецьке судно підірвалося на глибинної міні, в результаті загинули троє рибалок. Після цього спільним рішенням командування ВМФ Голландії і Бельгії була ініційована операція Beneficial Cooperation з пошуку та знищення в Північному морі снарядів Першої і Другої світових воєн.