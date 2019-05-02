Никакой амнистии: мерзавцы, участвовавшие в расстрелах наших пленных, должны сесть, – Апаршин

Эксперт Владимира Зеленского в области безопасности и обороны в интервью изданию “Апостроф” рассказал, каким образом будет проходить обмен пленных на Донбассе и кого с боевиков нужно амнистировать, а кого посадить, передает Zrada.today.

Иван Апаршин ответил на вопрос об амнистии для тех, кто принимал участие в боевых действиях против Украины по Минским договоренностям.

“Амнистия может касаться какой-то общей части людей, которые, возможно, приняли не совсем правильное решение, но они не убивали людей и не расстреливали солдат. А мерзавцы, участвовавшие в расстрелах наших пленных, должны сесть. Я их никогда не прощу. Будем искать таких людей столько времени, сколько для этого понадобится. Израиль, например, до сих пор ищет и находит”, – рассказал эксперт.

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По мнению Ивана Апаршина, очень много людей предлагают свои возможности по решению вопросов относительно тех или иных пленных. Но этим вопросом должно заниматься государство. Именно государство должно обеспечить возвращение наших людей в Украину.

“Всех на всех. Помните историю с капралом израильской армии Гилад Шалит, когда его обменяли на тысячу палестинцев? Нужно идти на такое. Возвращать нужно всех, но этим должно заниматься государство. Политики там вообще не должно быть.”