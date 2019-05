У Лондоні чайки заблокували камери спостереження над дорогами

Лондонські чайки мимоволі стали зірками Твіттера, після того як компанія Transport for London опублікувала фото камер спостереження над автомагістраллю.

Вперше фотогенічні птахи з’явилися у транспортного тунелю в районі Поплар 29 квітня. З цього дня вони регулярно позують перед об’єктивом.

Happy Monday… pic.twitter.com/LrgCGeSsmr

— TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) April 29, 2019

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

До 1 травня співробітники TfL вже дали чайкам імена: їх назвали Грем і Стів.

I knew these seagulls were trying to invade earth

— Scooby93 (@ScoobyMet) May 1, 2019

«Наші камери зазвичай дають огляд лондонського трафіку з висоти пташиного польоту, — написали представники Transport for London в Твіттері, — але ми хотіли б подякувати нових колег Грема і Стіва за те, що вони виручають нас у важкі часи».

Як писав портал «Навколо світу. Україна», з громадського транспорту Лондона зникне реклама шкідливої їжі.

За матеріалами Euronews

Читайте також:

У Лондоні поселять на дахах планктон, щоб очистити повітря

У Лондоні біля вокзалу знайшли могилу знаменитого мореплавця

У Новій Зеландії загинули десятки птахів з-за новорічних прикрас