У Лондоні чайки заблокували камери спостереження над дорогами

Лондонські чайки мимоволі стали зірками Твіттера, після того як компанія Transport for London опублікувала фото камер спостереження над автомагістраллю.
Вперше фотогенічні птахи з’явилися у транспортного тунелю в районі Поплар 29 квітня. З цього дня вони регулярно позують перед об’єктивом.
Happy Monday… pic.twitter.com/LrgCGeSsmr
— TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) April 29, 2019
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
До 1 травня співробітники TfL вже дали чайкам імена: їх назвали Грем і Стів.
I knew these seagulls were trying to invade earth
— Scooby93 (@ScoobyMet) May 1, 2019
«Наші камери зазвичай дають огляд лондонського трафіку з висоти пташиного польоту, — написали представники Transport for London в Твіттері, — але ми хотіли б подякувати нових колег Грема і Стіва за те, що вони виручають нас у важкі часи».
Як писав портал «Навколо світу. Україна», з громадського транспорту Лондона зникне реклама шкідливої їжі.
За матеріалами Euronews
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