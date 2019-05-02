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У Лондоні чайки заблокували камери спостереження над дорогами

02.05.2019

Лондонські чайки мимоволі стали зірками Твіттера, після того як компанія Transport for London опублікувала фото камер спостереження над автомагістраллю.

Вперше фотогенічні птахи з’явилися у транспортного тунелю в районі Поплар 29 квітня. З цього дня вони регулярно позують перед об’єктивом.

Happy Monday… pic.twitter.com/LrgCGeSsmr

— TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) April 29, 2019

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

 

Прапор

Герб

 

Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

До 1 травня співробітники TfL вже дали чайкам імена: їх назвали Грем і Стів.

I knew these seagulls were trying to invade earth

— Scooby93 (@ScoobyMet) May 1, 2019

«Наші камери зазвичай дають огляд лондонського трафіку з висоти пташиного польоту, — написали представники Transport for London в Твіттері, — але ми хотіли б подякувати нових колег Грема і Стіва за те, що вони виручають нас у важкі часи».

Як писав портал «Навколо світу. Україна», з громадського транспорту Лондона зникне реклама шкідливої їжі.

За матеріалами Euronews

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