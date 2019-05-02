В Одесі почалися сутички. На Куликове поле зайшли 40 чоловік з червоними кульками

На Куликовому полі в Одесі, де йде вшанування пам’яті жертв трагедії 2 травня, почалися сутички.

Як повідомляє кореспондент «Країни», всередину оточення пройшло близько 40 молодих хлопців з червоними кульками. Варто відзначити, що зазвичай в день пам’яті жертв трагедії після 16.00 в повітря запускають сотні чорних куль.

Цих хлопців одразу ж обступили люди, що прийшли вшанувати пам’ять. Почалася штовханина і словесна перепалка. Молоді люди постійно вигукують «Слава Україні!». Обидві сторони конфлікту окорбляют один одного, обстановка напружена.

У будинку профспілок близько 40 проукраїнських активістів і близько 300 прихильників Куликова поля, в основному літні люди.

Поліція знаходиться поруч, але не поділяє конфліктуючих — все вже змішалися в єдиній натовпі.

Співчувають жертвам трагедії приготувалися запускати чорні (три зв’язки по 20 штук) і білі (одна зв’язка з такою ж кількістю) куль. Це, як вони кажуть, символізує душі загиблих.

Очевидці кажуть, що під час сутички одна з жінок вдарила ножем дівчину (чи журналістку, то проукраїнську активістку). Дівчина не отримала жодних поранень, постраждала лише її одяг. Поліція ніяких затримань не проводила.

Рівно п’ять років тому, 2 травня 2014 року, в Одесі 48 осіб. Більша частина жертв — прихильники місцевого Антимайдана, яких націоналісти спалили в Будинку профспілок. «Країна» з’ясовувала, причому тут бронежилети Парубія.