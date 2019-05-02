Протестувальники перекрили трасу Київ — Чоп через забруднення річки: відео з місця події

Вранці у четвер, 2 травня, в Новоград-Волинському районі Житомирської області місцеві жителі перекривали трасу Київ-Чоп, протестуючи проти забруднення річок. Раніше під Одесою люди перекрили трасу, вимагаючи встановлення світлофорів на небезпечній ділянці дороги.

Як повідомляє «Житомир.Інфо», мета акції — залучення уваги до забруднення річки Случ. За словами активістів, забруднює річку Понинковская фабрика. «П’ятдесятитисячний місто споживає воду з річки Случ і якщо ми нічого не будемо робити, то нас чекає така ж ситуація як в Першотравенську Баранівського району, де Понинковская фабрика своїми скидами наробила біди», — розповідають протестувальники.

Відео з місця проведення протестної акції одна з активісток виклала в соціальні мережі.