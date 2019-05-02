В Казахстане ЦИК снял кандидата на пост президента из-за незнания государственного языка

В Казахстане центральная избирательная комиссия запретила Жуматаю Алиеву выдвигать свою кандидатуру на пост президента из-за незнания государственного языка, передает Tengrinews.kz.

Отмечается, что член лингвистической комиссии Адиль Ахметов сообщил о том, что Жуматай Алиев не владеет казахским языком. В письменном задании он допустил 19 ошибок по пунктуации и стилистике.

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“2 мая 2019 года в Центризбиркоме состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения Жуматаем Алиевым государственным языком. По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия приняла решение, что кандидат в президенты не владеет свободно государственным языком. Учитывая результат экзамена о не владении, был принят протокол о несоответствии его требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах, предъявляемым к кандидату в президенты”, – зачитала проект постановления член Центральной избирательной комиссии Ляззат Сулеймен на заседании. Она отметила, что согласно второму пункту постановления ЦИК отказывает Алиеву в регистрации кандидатом в президенты. Ранее член лингвистической комиссии Адиль Ахметов сообщил, что Жуматай Алиев не владеет казахским языком. В письменном задании он допустил 19 ошибок по пунктуации и стилистике.

Стоит отметить, что у нас в Украине есть много депутатов и даже министров, которые даже не знают государственный язык.