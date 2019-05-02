З Україною в серці: тату школярки з Донбасу викликало захват у мережі

Школярка з Донбасу, яка живе в селі, розташованому в півтора кілометрах від позицій бойовиків, зробила собі патріотичне тату з українським тризубом. Раніше в окупованому Донецьку українські патріоти передали вітання Україні, сфотографувавшись з державним прапором біля «Донбас Арени».

Фотографію татушки в соціальні мережі виклав відомий волонтер Тім Златкін.«Татушка школярки. У півтора кілометрах від сепарских позицій. Живе в селі, яке обстрілюють в середньому пару раз в тиждень. Не боїться фоткатись, просто не нафарбована, але тату я зафіксував. Мало хто зрозуміє, тому гортайте далі», — написав він на своїй сторінці в соціальних мережах.