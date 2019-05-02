Зеленський вперше відреагував на запуск шоу з собою в Росії

Майбутній президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував плани російського каналу НТВ запустити розважальне шоу «Магія» зі своєю участю.

«Хочу нагадати, що саме участь у телешоу зробило мене популярним в Україні і зрештою допомогло стати обраним президентом України. Ефір цього шоу, знятого багато років тому, на мій погляд, має дивний вигляд — у мене немає амбіцій зробити політичну кар’єру в Росії», — написав Зеленський в Facebook.

Програма «Магія» вийде на екрани з 3 травня, однак була записана ще в 2011 році, задовго до початку агресії Росії щодо України.