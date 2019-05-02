ЗМІ: Супрун отримує вдвічі меншу зарплату, ніж її заступники

У березні розмір заробітної плати виконуючою обов’язки глави Моз Уляни Супрун склав 26,3 тис. гривень, а от її заступників — від 52,7 тис. до 68,7 тис. гривень, державного секретаря міністерства — 67,8 тис. гривень. Про це йдеться в повідомленні «Українських Новин» з посиланням на яка надійшла відповідь Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, зазначається, що сума коштів, яка була нарахована Супрун в березні, дорівнювала 26 294 гривні, з яких посадовий оклад становить 10 500 гривень, надбавка за вислугу років — 630 гривень, надбавка за інтенсивність праці — 7 875 гривень, надбавка за роботу з таємними документами — 1 575 гривень, витрати — 5 714 гривень.

Що стосується зарплати заступників, то оклад заступника міністра Романа Ілика склав 57,7 тис. гривень, Павла Ковтонюка — 60,7 тис. гривень, Олександра Лінчевського — 68,7 тис. гривень, Ольги Стефанишиної — 52,7 тис. гривень і держсекретаря Артема Янчука — 67,8 тис. гривень.