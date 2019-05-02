Пара з Британії виграла ночівлю в Луврі

Мандрівники з Великобританії 26-річна студентка Даніела і її бойфренд виграли змагання, яке музей влаштував спільно з онлайн-платформою для бронювання житла Airbnb.

За умовами конкурсу потрібно було вдало відповісти лише на одне питання: «Чому саме ви стали б кращим гостем для Мони Лізи?».

«Я написала, що я майбутній реставратор, а також любитель історії мистецтва і художник, — каже Даніела. — Нам було б про що поговорити. Я б принесла б їй випити і картопля фрі — на випадок, якщо вона зголодніє. Ми би розмовляли і разом посміхалися».

Експрес-інформація по країні

Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



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Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Призова поїздка у Францію, яку сплатив Airbnb, займає три ночі, одна з них пройде в культовому музеї Парижа.

Вечір починався з екскурсії по Лувру у супроводі мистецтвознавця-історика, потім послідував вечерю в компанії Венери Мілоської, а потім — камерний концерт в апартаментах Наполеона III. Ночувати пару влаштували під спеціальною пірамідою, спроектованої для цього випадку архітектором Йо Мінг Пей.

За матеріалами Euronews

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