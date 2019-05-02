Володимир Омелян розповів, що залишиться у політиці

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян сказав, що хоче продовжити свій шлях в політиці. Про це Омелян заявив, відповідаючи на питання ведучого про те, чи піде він працювати в команду Зеленського, якщо звідти надійде пропозиція, передає «5 канал».

«Для мене, чесно кажучи, ці останні три роки роботи в уряді, а до того я ще працював заступником міністра, для мене були дуже емоційно важкі. Тому що це брудна і важка робота. Зараз взагалі ніхто не розуміє, існує Зеленський, крім того, що він виграв на виборах. Спочатку нам треба чітко від нього почути його бачення країни. Я думаю, що у нього в команді достатньо гарних амбітних людей, які готові робити ту ж роботу, яку ми робили, тільки набагато швидше і якісніше. От ми хочемо це побачити», – відповів Омелян.

На питання ведучого, як бачить своє політичне майбутнє, Омелян сказав:

«Я точно хочу залишатися в політиці, я розумію, що мені є що запропонувати суспільству. І ті проекти, які ми не тільки обіцяли, але й робили, вони вже принесли користь. Нам важливо це продовжувати».