Зеленський зустрівся з мусульманськими релігійними діячами

Зеленський зустрівся з муфтіями та мусульманськими релігійними діячами України.

Новообраний президент України Володимир Зеленський 2 травня зустрівся з мусульманськими релігійними діячами. Про це повідомив в Facebook муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» шейх Саїд Ісмагілов.

Ісмагілов підкреслив важливість релігійних прав і свобод, які задекларовані в Конституції і законах України. Також він відзначив активну участь мусульман у захисті єдності та свободи України, позитивну роль у розвитку громадянського суспільства, активну благодійну діяльність, і відкритість до міжрелігійного діалогу і співпраці з українцями інших світоглядних позицій».

У свою чергу Зеленський сказав, що він хоче єдності України і українського суспільства, закликає всіх до примирення і консолідації і сподівається, що релігійні лідери будуть сприяти цьому.

Також він зазначив, що потрібно залучати іноземних інвесторів з інвестиціями в різні галузі економіки, в тому числі і з мусульманських країн.