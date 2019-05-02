У Запоріжжі розслідують незаконні перерахування у фонд при СБУ

Нацполиция порушила кримінальне провадження про виділення грошей «Запорізькому обласному благодійному фонду підтримки правоохоронної діяльності» з доходів комунального аеропорту. Про це пише «Запорізький центр розслідувань».

Правоохоронці виявили факт злочину в рішеннях

Запорізького виконкому, прийнятих в березні 2019 року і в червні 2018 року. Згідно

цим рішенням міська влада зобов’язали КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя»

перераховувати на рахунок фонду за 70 тис. гривень щомісяця.

За даними поліції, за цими перерахуваннями ховається

можливе розкрадання коштів. У зв’язку з чим просили суд надати доступ до семи

банківських рахунків благодійного фонду — двох в «Промінвестбанку», у двох

«Метабанк» і трьох в «Укргазбанку».

Благодійний фонд фігурував у скандальній кримінальній

справі, коли два офіцери СБУ затримали на вимаганні хабара від менеджерів

«Запорізького титано-магнієвого комбінату». За даними слідства, СБУшники вимагали

перераховувати частину хабара на рахунок БФ. Також на благодійний фонд переводили

гроші для ремонту в квартирах, які передавалися на баланс СБУ.

Керівником фонду є Микола Найденко, номінальними

засновниками значаться партнери по яхт-клубу «Корсар» на Домахе Едуард

Бакланский і Анатолій Кузьменко.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в дніпровському управлінні СБУ побудували каплицю за гроші фонду «Наріка».