Справа Зайцевої та Дронова: поліція закрила розслідування проти судових експертів

Кримінальне провадження, відкрите відносно експертів Харківського НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса, які займалися резонансних ДТП за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, закрили.

Як передає «Інтерфакс-Україна» з посиланням на відділ комунікацій поліції Харківської області, виробництво закрили, оскільки слідство не встановило в діях експертів ознаки кримінального правопорушення.

У свою чергу адвокат обвинуваченого у смертельному ДТП Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, який був ініціатором даного кримінального провадження, заявив, що буде домагатися поновлення слідства, і пообіцяв оскаржити постанову про закриття кримінального провадження щодо експертів у суді.