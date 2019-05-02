В’язень Кремля Сущенко розповів про дефіцит новин з України

Незаконно засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко просить у листах розповідати йому новини з України.

Про це йдеться у його відповіді на лист киянки, яким своєму розпорядженні «Українська правда».

Сущенко звертає увагу, що посилки і бандеролі йому передають раз в 4 місяці.

«Бандеролі і посилки тут можна по одній у чотири місяці. Давайте візьмемо паузу на декілька місяців. Я вам вдячний за ваші малюнки, рецензії на сучасні фільми, а також за новини музики. Якщо на ваше бажання не вичерпається, то попрошу вас ще поділитися новинами з Києва і України. Дефіцит на ці теми відчувається особливо», — зазначає політв’язень.







Проект LetMyPeopleGo зазначає, що листи з волі – це ковток свободи, зв’язок із зовнішнім світом і величезна моральна підтримка для політв’язнів. Вони нагадують їм, що за їх звільнення борються, і що їх чекають на волі.

Тим, хто хоче підтримати українських політв’язнів нагадують, які правила потрібно дотримуватися, щоб листи пропустила тюремна цензура: