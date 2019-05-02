В’язень Кремля Сущенко розповів про дефіцит новин з України

Незаконно засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко просить у листах розповідати йому новини з України.
Про це йдеться у його відповіді на лист киянки, яким своєму розпорядженні «Українська правда».
Сущенко звертає увагу, що посилки і бандеролі йому передають раз в 4 місяці.
«Бандеролі і посилки тут можна по одній у чотири місяці. Давайте візьмемо паузу на декілька місяців. Я вам вдячний за ваші малюнки, рецензії на сучасні фільми, а також за новини музики. Якщо на ваше бажання не вичерпається, то попрошу вас ще поділитися новинами з Києва і України. Дефіцит на ці теми відчувається особливо», — зазначає політв’язень.
Проект LetMyPeopleGo зазначає, що листи з волі – це ковток свободи, зв’язок із зовнішнім світом і величезна моральна підтримка для політв’язнів. Вони нагадують їм, що за їх звільнення борються, і що їх чекають на волі.
Тим, хто хоче підтримати українських політв’язнів нагадують, які правила потрібно дотримуватися, щоб листи пропустила тюремна цензура:
- Листи повинні бути написані російською мовою;
- Текст повинен бути політично нейтральним;
- На конверті важливо вказувати рік народження і повні ПІБ в’язня;
- Крім того, якщо Ви хочете, щоб адресат Вам відповів, прикладіть до листа чистий аркуш паперу і конверт. Навіть якщо Ви не чекаєте відповіді, все одно папір і конверти їм знадобляться у в’язниці навіть вони в дефіциті.