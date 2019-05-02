Захід Сонця на Марсі зняв зонд NASA InSight

InSight зробив знімок на 145 сол перебування на Червоній планеті.

Зонд NASA InSight отримав знімок заходу Сонця на Марсі. Як повідомляється на сайті агентства, зображення було отримано 25 квітня на 145 сол (марсіанський день) перебування апарату на Червоній планеті.

Наголошується, що знімок був отриманий близько 18:30 за марсіанським часом. Він представлений в кольорокорекції, що дозволяє передати кольори так, як їх побачило б людське око.

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InSight здійснив посадку на Марс 26 листопада. Місія апарату розрахована на два роки, цей час він буде збирати дані про внутрішню будову і склад Марса. Це дозволить дослідникам отримати додаткові відомості про те, як були сформовані кам’янисті космічні тіла в Сонячній системі.

Джерело: ZN.UA