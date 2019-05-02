Трагедія 2 травня в Одесі: Росію закликали видати підозрюваних Україні

В Організації Об’єднаних Націй закликала Росію видати Україні всіх підозрюваних у причетності до зіткнень в Одесі 2 травня 2014 року. Про це йдеться в інформаційній довідці Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, опублікованій на сайті ООН в Україні.

«Забезпечити своєчасний розгляд запитів про екстрадицію щодо всіх підозрюваних в кримінальних процесах, пов’язаних з насильством 2 травня 2014 року в Одесі, які переховуються від слідства», — йдеться в рекомендаціях ООН Російської Федерації.

В місії не виключили надання міжнародної правової допомоги у розслідуваннях, що проводяться Україною щодо відповідальності підозрюваних за події 2 травня 2014 року, якщо запити про їх екстрадицію не можуть бути задоволені.

2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських сепаратистів і українських активістів загинули 48 людей, постраждали більше 200. Зіткнення почалися в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім українські активісти прийшли на Куликове поле, на якому було розташоване наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.