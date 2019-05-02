Аваков отримує найбільшу зарплату в Кабміні

За рахунок премій і надбавок у березні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримав 119,2 тисяч гривень.

Серед членів Кабінету Міністрів — це найбільша заробітна плата. Дані надали секретаріати уряду і міністерств на запит Українських Новин.

Посадовий оклад міністра внутрішніх справ склав 12 800 гривень. Також він отримав надбавку за вислугу років — 4 224 гривні, надбавку за інтенсивність праці — 12 800 гривень та надбавку за роботу з документами, що становлять державну таємницю, — 2 560 гривень, надбавку за виконання функцій державного експерта з питань таємниць — 2 560 гривень. Також Арсену Авакову видали витрати в розмірі 8 736 гривень, індексація склала 111 гривень. Крім того, міністру нараховано 35 477 гривень премії за січень і 39 912 гривень премії за лютий.

На другому місці за рівнем зарплати виявився міністр оборони Степан Полторак. За роботу в березні він отримав 81 тисячу гривень. На третьому місці міністр фінансів Оксана Маркарова. Її заробіток за березень склав 59,9 тисяч гривень.

Найменший оклад за березень отримала виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун — 26,3 тисячі гривень. Заробітна плата Супрун в чотири з половиною рази менше суми, яку отримав Аваков.

Відносно невеликий заробіток за березень у міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика — 31 тисяча гривень і у прем’єр-міністра Володимира Гройсмана — 37 тисяч гривень.

Зарплату за березень не отримав міністр інформаційної політики Юрій Стець, він перебував у відпустці.