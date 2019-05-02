У лазні на Житомирщині відбулося групове зґвалтування неповнолітньої

На Житомирщині затримано двоє чоловіків, 1964 та 1976 років народження, за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини — 2005 р. р.

Подія нібито сталося в лазні в одному з сіл Коростенського району.

Однак зазначено, що попередній медичний огляд не виявив на тілі неповнолітньої травм. ЗМІ стверджують, посилаючись на своє джерело в правоохоронних органах, що наразі обставини події встановлюються, розпочато досудове розслідування за ст. 152 КК України (зґвалтування).

Також видання повідомляє, що один із затриманих — житель міста Києва, а інший живе в Коростені. В ГУ Нацполиции Житомирській області заявили, що вони не поширювали.