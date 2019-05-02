Чистий прибуток фабрики Порошенко зросла в чотири рази

Київська кондитерська фабрика “Рошен” у 2018 році отримала 373,3 млн грн чистого доходу (+44% до 2017 року).

Про це йдеться в річному звіті компанії, передає HB. Чистий прибуток збільшився в 4 рази – до 11,9 млн грн.

Валовий прибуток склав 55,1 млн грн (+79%), довгострокові зобов’язання – 33,7 млн грн (+10%), поточні зобов’язання – 222,3 млн грн (-46%). Крім того, фабрика інвестувала 88,5 млн грн у виробниче обладнання і 243 млн грн на реконструкцію приміщень фабрики та благоустрій прилеглих територій.

Компанія також вклала 7,4 млн грн на реконструкцію котельні та тепломереж фабрики і 32,6 млн грн – на організацію дитячого центру.

Компанія направить 5% прибутку на поповнення резервного капіталу, а 95% залишить нерозподіленими. Виплачувати дивіденди за 2018 рік київська фабрика Рошен не має наміру.