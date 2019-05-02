На Кіпрі міністр звільнився після серійних вбивств

Президент прийняв відставку міністра юстиції.



Міністр юстиції і громадського порядку Кіпру Ионас Ніколау подав у відставку в четвер, 2 травня, у зв’язку з серійними вбивствами, які відбулися в країні.

“Я подав заяву про відставку лише з міркувань політичної етики, знаючи, що не несу відповідальності за обробку звітів, і поліція ніколи не повідомляла мені про них”, – передає видання слова міністра.

Уточнюється, що президент країни Нікос Анастасіадіс з великим жалем прийняв відставку міністра юстиції, зазначивши, що він позбавляється послуг одного зі своїх найближчих соратників”.

Він також звернув увагу на “політичний етос”, який “завжди показував пан Ніколау”. Президент запевнив, що уряд готовий повністю розкрити вбивства і розслідувати справи про зниклих без вести.