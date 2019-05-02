У Малайзії мавпи атакували пожежних: є постраждалі

Водій втратив керування машиною.



П’ятеро пожежників у Малайзії постраждали в аварії, яка трапилася з-за нападу мавп на їх машину.

Уточнюється, що на пожежну машину, яка прямувала в місто Герік на заході Малайзії, напали мавпи, в результаті чого зламався двигун, і машина перекинулася.

“Розслідування показують, що водій намагався вислизнути від мавп, але втратив керування транспортним засобом на повороті на пагорбі”, – передає агентство слова глави районної поліції Супта Ісмаїла Чє Іса.

Постраждалі були відправлені в місцеву лікарню.