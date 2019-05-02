Відбулося злиття Wintershall і DEA в одну нафтогазову компанію

Завершилося об’єднання німецької компанії Wintershall з зареєстрованою в Люксембурзі “дочкою” інвестиційної компанії LetterOne – компанією DEA.

Нова велика нафтогазова компанія Wintershall DEA, що з’явилася в результаті злиття підприємств Wintershall і DEA, офіційно приступила до роботи в четвер, 2 травня. Напередодні німецький хімічний концерн BASF і зареєстрована в Люксембурзі інвестиційна компанія LetterOne успішно завершили процес отримання дозволів від низки відомств, необхідних для об’єднання їхніх двох німецьких “дочок” середнього розміру, повідомляє сайт новоствореної компанії.

Wintershall DEA займатиметься видобутком і розвідкою родовищ газу і нафти в багатьох країнах. Як повідомляється на сайті Wintershall DEA, очікується, що вже у 2021-2023 роках компанія вийде на щоденні обсяги видобутку нафти в 750-800 тисяч барелів на добу.

Wintershall DEA вийде на біржу в 2020 році

Водночас стало відомо, що вже в другій половині 2020 року новостворена компанія планує вийти на біржу. Очікується, що біржова вартість Wintershall DEA коливатиметься від 15 до 20 мільярдів доларів США, передає агенція новин dpa.

Тим часом об’єднання компаній Wintershall та DEA в одне підприємство позначиться на працівниках. У Wintershall DEA оголосили скорочення штату на чверть. Очікується, що під скорочення підпадуть близько 1000 місць.

На даний момент німецький хімічний концерн BASF володіє 67 відсотками акцій Wintershall DEA. Натомість інвестиційна група LetterOne, яку пов’язують з групою російських бізнесменів на чолі з мільярдером Михайлом Фрідманом, має в цьому проекті 33 відсотки акцій, передає dpa.

Концерн BASF і компанія LetterOne підписали остаточну угоду про злиття Wintershall і DEA 27 вересня 2018 року.

Wintershall DEA займається розробкою нафтових та газових родовищ у Європі, Росії, Південній Америці, Північній Африці та на Близькому Сході. Крім того, компанія спеціалізується на поставках до Європи трубопровідного газу з Росії, Норвегії та Нідерландів.

За словами голови правління новоствореної компанії Маріо Мерена (Mario Mehren), 70 відсотків видобутку компанії припадають на газ.

Компанія є співвласником газопроводу “Північний потік” і бере участь у спорудженні “Північного потоку – 2”.

Джерело: DW.COM