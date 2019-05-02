Дім журналістки підпалили невідомі зловмисники на Волині

У Нововолинську Волинської області підпалили дім журналістки інтернет-видання «Радар» Наталії Камишникової.

Про це повідомила сама журналістка. Вона упевнена, що це є помстою за один з її матеріалів.

«Після першої години ночі двоє молодиків вдерлись на моє подвір’я, розтрощили ломакою вікно й намагалися вкинути у помешкання пластикову посудину з токсичною легкозаймистою речовиною. А тоді поставили її палати під моїми дверима. Це відбувалось у мене на очах. Залишили на згадку дві каністри з зеленкуватою смердючою рідиною. Передали в такий демонстративний спосіб привіт за котрусь із моїх публікацій», — розповіла Камишникова.

Журналістка власноруч загасила пожежу до приїзду рятувальників.

Вона зазначила, що в січні отримала анонімну погрозу фізичної розправи, але поліція не порушила справу.

«Отримала відписку за підписами О.Цицори й С,Галащука: підстав немає, погроза віртуальна, встановити особу залякувача неможливо. Написала скаргу в обласне управління. Знову відписка. Щоправда, додали: матеріали розгляне департамент кіберполіції. На тому все», — написала Камишникова.

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Після підпалу поліція порушила справу за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, в Дніпрі спалили машину головреда місцевої газети.

Джерело: Громадське телебачення