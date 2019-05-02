2 травня в Одесі: на журналістку напали з ножем

В Одесі на Куликовому полі, де проходять масові акції з нагоди 5-ої річниці трагедії 2014 року, відбуваються конфлікти між проукраїнськими активістами та їх опонентами. На площу прийшли представники кількох патріотичних організацій. Частина вже знаходилися там людей агресивно відреагувала на їх появу. Нагадаємо, 2 травня в Одесі 15-річна дівчина влаштувала провокацію на Куликовому полі.

Зокрема, один з активістів приніс червоні кулі, а літня жінка почала проколювати їх гострим предметом. Свою поведінку вона та її прихильники аргументували тим, що червоний — святковий колір, а «радіти тут нічому».

Також присутні негативно поставилися до лідера громадської організації «Вуличний фронт» Дем’яну Ганулу, який прийшов на площу з прапором України на плечах.

Проукраїнські активісти періодично викрикують: «Слава Україні!», опоненти — «Бандерівські біси, вон из Одессы», «Одеса — російське місто» і т. д. Проросійськи налаштована група людей вимагає, щоб правоохоронці вилучили активістів з площі. Поліція діалогу намагається врегулювати ситуацію.

За даними активістів, пенсіонерка, яка прийшла покласти квіти, дістала ніж і напав на журналістку. Вона нібито вибила у дівчини з рук телефон, після чого стареньку забрали поліцейські. В поліції цю інформацію поки не коментують.

Родичі загиблих вишикувалися вздовж огорожі, на них — футболки з фотографіями загиблих у Будинку профспілок. На паркані біля Будинку профспілок розміщені таблички з проросійськими написами, а також із закликами до помсти за загиблих на пожежі.

Розпочався траурний мітинг, присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання, після чого читали поминальні промови. Виступаючі називали проукраїнських активістів фашистами і розповідали про те, що в Будинку профспілок нібито «добивали» тих, хто вистрибував з палаючої будівлі. Хоча, згідно з висновками експертів, ця інформація не відповідає дійсності: серед загиблих в зазначеному місці не було людей, які померли від завданих їм травм.

Після прочитання віршів в пам’ять про жертви трагедії їхні родичі та друзі запустили в небо десятки чорних куль, а також білих голубів.

А потім більше тисячі людей в Одесі пройшли «Маршем українського порядку» — від парку Шевченка до Грецької площі. Акція патріотів (організатори та учасники — «Національний корпус», «Вуличний Фронт», «Правий сектор» та ін), яка стартувала в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, приурочена до річниці подій 2 травня 2014 року.

Активісти марширують по центральним вулицям міста. Вони тримають прапори України і Одеси. Під час руху скандують: «Одеса — це Україна!», «Україні — український порядок!», «Одна єдина соборна Україна!», «Слава — Україні! Героям — слава!», «Герої не вмирають, вмирають вороги!», «Світ в Одесі — наша справа!».

Попереду колони несуть великий банер: «Марш українського порядку».

Під час руху деякі учасники маршу запалювали фаєри з жовтим та синім димом, що символізує національні кольори.

Колону супроводжують піші поліцейські та патрульні автомобілі.