У Казахстані кандидата в президенти зняли з виборів за погане знання державної мови

У Казахстані одному з кандидатів у президенти відмовили у висуненні з-за поганого знання державної мови. Так, громадський діяч Жуматай Алієв не зміг скласти іспит на володіння державною мовою.

«2 травня 2019 року в Центрвиборчкомі відбулося засідання лінгвістичної комісії по встановленню вільного володіння Жуматаем Алієвим державною мовою. За результатами проведеного іспиту лінгвістична комісія прийняла рішення, що кандидат у президенти не володіє вільно державною мовою» — зачитала проект постанови член ЦВК Ляззат Сулеймен.

За її словами, ЦВК відмовила Алієву в реєстрації кандидатом у президенти. Член лінгвістичної комісії Аділь Ахметов повідомив, що Алієв в письмовому завданні допустив 19 помилок за пунктуації та стилістики.