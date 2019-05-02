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У Британії ввели надзвичайну екологічну ситуацію

02.05.2019

В Британии ввели чрезвычайную экологическую ситуациюПарламент “став першим у світі”, хто прийняв такі заходи.

Британський парламент з 1 травня затвердив пропозицію лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна і ввів надзвичайну ситуацію в навколишньому середовищі і кліматі.

Корбан зазначив, що парламент Великобританії “став першим у світі”, хто прийняв такі заходи.

Документ містить заклики до захисту навколишнього серед для майбутніх поколінь, але не зобов’язує до конкретних дій. Його прийняли одноголосно, без підрахунку голосів.

Парламент пропонує прем’єр-міністру Терези Мей внести протягом шести місяців пропозиції, щоб “відновити природне середовище Великобританії і створити економіку, яка не виробляє відходів”. Крім того, пропонується розробити амбітні короткострокові цілі” для відновлення джерел енергії та транспорту.

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