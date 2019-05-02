На слуханнях в Конгресі Джек Кін заявив: Росія захоче маніпулювати Зеленським

Не дати можливості новому українському президентові піддатися російським маніпуляціям, посилити санкції проти Росії та активніше протистояти у кібервійні. Такі рекомендації пролунали під від колишніх високопосадовців американського уряду та командувача збройних сил США, а нині – провідних фахівців із зовнішньої політики та оборони США під час слухань на тему “Протистояння збуреній Росії”, що відбулись в Комітеті із закордонних справ Палати представників США 1 травня.

“Росія намагатиметься маніпулювати новим недосвідченим президентом Зеленським”, – заявив голова американського Інституту Дослідження війни Джек Кін.

Він закликав Захід активно співпрацювати з Зеленським зі зміцнення оборони та стимулювання економіки України.

“Європа та Сполучені Штати мають активно співпрацювати із Зеленським та підтримати українські зусилля у боротьбі з корупцією, посиленні економіки та допомогти їм посилити військові потужності”, – наголосив експерт.

Дослідник Атлантичної ради Деніел Фрід закликав США розробити всеохопну стратегію протистояння Росії. “Ми маємо розвинути всеохопну стратегію стримування, протистояння та залучення Росії. Стратегія мусить мати конкретні шляхи та можливості протистояння російському викликові, особливо – доктрині гібридної війни, яка містить операції впливу, втручання у вибори, тощо. Президент США мусить її публічно схвалити.

Російська гібридна загроза просуває сумніви та плутанину. Ось що я пропоную. Цитую: «Сполучені Штати Америки вважатимуть появу будь-яких російських військових, в уніформі, чи без, включно із приватними військовими компаніями, в будь-якій країні НАТО як атаку, визначену у статті п’ятій статуту НАТО, і ми станемо на захист країни члена НАТО».

Фрід також закликав США до більш активного переслідвання корумпованих російських олігархів, як засіб зменшення притоку грошей для путінського режиму.

“Ми маємо переслідувати за допомогою санкцій корумпованих російських олігархів, наближених до Путіна. Ми маємо обмежити корупційні фінансові канали, такі як використання непрозорих компанії з обмеженою відповідальністю та транзакції із елітною нерухомістю”.

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Водночас, вважає експерт, санкції в сфері енергетики треба застосовувати обережно, щоб не спричинити стрибка цін на енергоресурси.

“Щодо енергетичних санкцій, то тут треба рухатися обережно. У разі ескалації, ми маємо переслідувати майбутній російський видобуток, щоби не спричинити різкий стрибок ціни на енергоресурсів, що тільки допоможе фінансово Кремлю. Основні зусилля мають бути зосереджені на двох цілях: запобіганні російського втручання у вибори і Україні. Підготуйте санкції. Якщо росіяни знову щось зроблять, ми маємо швидко відповісти. Росіяни мусять знати, що ми готові це зробити. Також ми маємо продовжувати зі санкціями проти порушників прав людини, згідно із законом Магнітського та із глобальним Законом Магнітського”.

Білий дім має активно координувати зусилля зі стримування Росії у кіберпросторі. Це підкреслила Вікторія Нуланд, яка представила на слуханнях інститут Брукінгса.

“Щоб протистояти російській агресії у кіберпросторі ми повинні призначити у Білому домі людину, яка буде координувати національну та міжнародну політику у цьому питанні. Нам потрібен Об’єднаний національний розвідувальний та операційний центр, який буде викривати, боротися та запобігати цифровим кампаніям впливу та виборчих маніпуляцій, а також неправдивій риториці, якій буде тісно співпрацювати з індустрією та академічними колами. Нам потрібна спільна з нашими союзниками поетапна система санкцій, юридичних та економічних, система штрафів, готова для негайного використання у разі виникнення нових загроз”.

Джерело: Голос Америки