П’ять позовів від Коломойського до НБУ і ПриватБанку підтвердив Госпсуд Києва

У Господарському суді Києва підтвердили інформацію про те, що український олігарх Ігор Коломойський, який нині проживає в Ізраїлі, подав п’ять нових позовів до Національного банку України і Приватбанку.

Про це йдеться у відповіді суду на запит Радіо Свобода.

Зазначається, що Коломойський оскаржує п’ять кредитних договорів і свою поруку за ними.

“Підготовчі засідання у справах призначені на 10 травня, 16 травня, 22 травня (два засідання) і 23 травня”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 млрд грн.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Розгляд цієї справи тривало з червня 2017 року, його розмір перевищував 50 томів.

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В Окружному адміністративному суді Києва пояснили своє рішення про визнання незаконною націоналізацію ПриватБанку тим, що відповідачі у цій справі не довели правомірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Водночас у Національному банку наполягають, що рішення щодо неплатоспроможності ПриватБанку приймалося на основі аналізу якості активів, в результаті чого був зафіксований негативний капітал.

У Міністерстві фінансів готуються подати апеляцію на рішення суду про незаконну націоналізацію ПриватБанку. Апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва готують і в Національному банку України.

Джерело: Укрінформ