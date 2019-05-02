З 1 травня 2019 року почали діяти нові правила техогляду

В Україні з 1 травня 2019 року почали діяти нові правила проходження техогляду транспортних засобів

Зокрема, оновлено формат документа, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану. Відтепер інформація буде зберігатися в форматі радіопозначки, повідомляє прес-служба головного сервісного центру МВС України.

“Формат документа, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану, буде оновлено. З 1 травня 2019 року паперовий бланк протоколу буде видаватися суб’єктами здійснення ОТК в комплекті з наліпкою з міткою радіочастотної ідентифікації. Відповідно до пункту 30.2 Правил дорожнього руху, власник транспортного засобу зобов’язаний закріпити мітку в правій верхній частині вітрового скла, з його внутрішньої сторони”, – йдеться в повідомленні.

Контролюючим органам буде легше перевіряти, чи допущене певне авто до участі в дорожньому русі: інформацію з мітки радіочастотної ідентифікації скоро стане можливо зчитувати з відстані за допомогою спеціального технічного обладнання.

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При цьому, якщо власник транспортного засобу, що підлягає обов’язковому технічному контролю, отримав бланк протоколу ОТК до вступу в силу змін, він зможе користуватися документом старого зразка до моменту закінчення терміну його дії.

Таке нововведення – планове, Україна до 2022 року має перейти на європейські норми техогляду.

У країнах ЄС діє Директива 40/2009, яка чітко прописує всі правила. Легкові автомобілі перевіряють через чотири роки після першого використання, а потім – кожні два роки. Право техогляду отримують не тільки держоргани, а й приватні компанії, які отримали сертифікат від держави.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що система автоматичної відеофіксації порушень ПДР на дорогах України запрацює до кінця 2019 року.

Джерело: НВ Бізнес