Революція у Вірменії пройшла рівно рік тому. Уряд Пашиняна як і раніше користується величезною підтримкою

Після новини про координацію вірменських прикордонників з росіянами за санкційних списків пройшла бурхлива дискусія про зміни в Єревані. Багато коментарі здалися мені несправедливими. Вчора говорив з місцевими жителями, колегами-депутатами, експертами, і хочу в загальних рисах розповісти про те, що ж сталося в країні після Оксамитової революції. (Про відносини Вірменії з Росією напишу пізніше, окремим постом.)

Революція у Вірменії пройшла рівно рік тому, в квітні-травні 2018 року. У протестуючих були три головні вимоги: демонополізація і боротьба з корупцією, вільні вибори і розслідування розстрілу протестуючих 1 березня 2008 року.

Демонополізація. Монополії у Вірменії були головним джерелом корупції і збагачення політиків і чиновників. Привелигии на імпорт для близьких друзів влади стосувалися всього – від дизпалива, бензину, цукру і до бананів. У загальній складності монополізований був ввезення майже 20 тисяч (!!!) найменувань товарів.

Сьогодні цього немає. Від слова взагалі. Тепер кожен громадянин Вірменії в рамках законів може ввозити в країну все, що вважатиме за потрібне. Я особисто був свідком обідньої розмови рестораторів, які спокійно обговорювали, як привезти і продавати в Єревані деревне вугілля та фрукти.

Боротьба з корупцією. Після революції Вірменія зіткнулася з тими ж проблемами, що й Україна. Середня ланка органів прокуратури та досудового розслідування, а також судові органи як асоційовані зі старим режимом республіканців. Головна причина – брак кадрів та відсутність відповідної підготовки нових людей. Як наслідок, відсутність гучних кримінальних процесів і безсилля перед системним опором старого режиму на рівні судів і прокуратури.

Рівень корупції значно впав тільки в блоці громадської безпеки поліції. В інших сферах пряма корупція трансформувалася в саботаж реформ і перешкоджання розслідуванню злочинів колишніх чиновників і політиків. Сьогодні Вірменія на порозі нових механізмів т. н. «перехідного правосуддя». В тому числі, введення статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення і дискусії про створення антикорупційних органів, у тому числі антикорупційного суду.

Вбивства 1 березня. У 2008 році акції протесту пройшли по всій країні і вилилися в сутички з силами правопорядку в Єревані. В результаті десять осіб загинули, понад 200 були поранені. І хоча вбивства до кінця не розкриті, у справі є просування. Знайдено т. н. «Секретний наказ N0038» про видачу військовослужбовцям бойової зброї, формуванні бойових груп, і встановлено, що під час розстрілів у протестувальників зброї не було. Тодішній президент Роберт Кочарян знаходиться під арештом і звинувачується у повалення конституційного ладу. Екс-міністр оборони Мікаел Арутюнян оголошений в розшук і ховається в Москві.

Вільні вибори. До революції вибори проходили в режимі тимчасового заробітку величезної кількості людей, яких добровільно або погрозами залучали в інфраструктуру підкупу голосів. Машина штабів формувалася за принципом МММ з відповідною структурою сотників, бригадних і ін. У середньому голос коштував 10-20 доларів. Люди продавали бюлетені просто тому що «все одно вони виграють» і «не зароблю я, запрацює інший». Оплату скупки голосів забезпечували бізнесмени з близького кола колишнього президента і його родичів, які потім отримували право на формування монополій (див. вище). Сьогодні цього всього немає. Вже під час революції стало модним повідомляти про будь-які спроби підкупу голосів. Підпільні штаби і схеми підкупу зруйновані, а бувала правляча партія начисто програла минулі вибори, не подолавши навіть прохідний бар’єр.

Більшість у парламенті та уряді складають представники громадських організацій та колишніх опозиціонерів.

Пряма асоціація суспільства з владою плюс постійний зворотний зв’язок з громадянами дають приголомшливий результат: всупереч всім перерахованим вище проблем, уряд Пашиняна раніше користується величезною підтримкою. Як пишуть місцеві опозиційні ЗМІ, «рейтинг глави кабміну значно знизився і коливається в межах 52-53%.». Почасти це правда – Пашинян прийшов з підтримкою майже в 90%. Але мати більшість людей за своєю спиною через рік у владі, погодьтеся, це багато.

Головна зброя нової команди – максимальна публічність, постійна комунікація і готовність називати речі своїми іменами. За це їй прощають багато помилок, непрофесіоналізм і сотні непосаженных чиновників минулого режиму. Головне, в країні змінилася атмосфера – люди пам’ятають як все було, бачать як намагається нова команда і готові допомагати їй перед загрозою реваншу.