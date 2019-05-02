Коломойський: Зеленський – наша спільна з Аваковим перемога

На думку олігарха, глава МВС почав вболівати проти Петра Порошенка через «справи рюкзаків»

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що перемога на виборах президента України Володимира Зеленського — «загальна перемога» його і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це Коломойський сказав в інтерв’ю Bihus.info.

На питання, Аваков привітав його з перемогою Зеленського Коломойський відповів: «Ми з Аваковим постійно спілкуємося… Тому ми вважаємо, що це спільна перемога».

Денис Бігус поцікавився, чи давно триває це «партнерство в контексті виборів».

«У нас немає партнерства з приводу вибору Зеленського, у нас є фан-клуб Зеленського. Ми вболіваємо за Зеленського. Ми і за Юлю (Тимошенко, — ред.) вболівали разом. Ми вболівали проти Петрика (Петра Порошенка, — ред.)», — сказав Коломойський.

На питання, з якого моменту Він почав вболівати проти Петі», олігарх відповів: «Не хочу за нього говорити, але я б, якщо б у мене запитали, коли у нього стався «необоротний процес», коли Петя «перейшов Рубікон», то це коли з приводу сина історія була («справа рюкзаків Авакова», — ред.)