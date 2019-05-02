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Підозрюваний у справі Гандзюк Павловський відпущений судом під домашній арешт

02.05.2019

Шевченківський райсуд Києва відпустив Ігоря Павловського, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, під домашній арешт.
 
Про це в коментарі Insider розповіли в ГПУ.
 
Судове засідання відбулося в минулу п’ятницю. Анонсів про даному судовому засіданні не було.
 
Зазначимо, клопотання про зміну запобіжного заходу подавала прокуратура.
 
“У п’ятницю Шевченківський райсуд за клопотанням прокурорів змінив запобіжний захід Ігорю Павловському на домашній арешт з носінням електронного браслета”, — сказало джерело в ГПУ.
 
У ГПУ зазначили, який суддя розглядав клопотання про зміну запобіжного заходу. А в прес-службі Шевченківського суду не змогли прокоментувати дане рішення.
 
Раніше, 24 квітня, Шевченківський суд відмовив захисту Ігоря Павловського у клопотанні про зміну запобіжного заходу.

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