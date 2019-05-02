Сербія може відмовитися від членства в ЄС

Міністр оборони зробила гучну заяву.



Міністр оборони Сербії Александар Вулин зазначив в інтерв’ю місцевому телеканалу, що країна може відмовитися від свого прагнення отримати членство в ЄС і зблизитися з Росією.

“У разі, якщо ЄС не захоче Сербію, є й інші, які хочуть. Вони [ЄС, – Ред.] кажуть, що “ми втомилися від розширення”. Нам набридли ви і ваша політика змінюючихся цілей і висунення нових умов”, – цитують слова Вулина ЗМІ.

Нагадаємо, 30 квітня Косово і Сербія домовилися відновити переговори після попередження лідерів Франції та Німеччини про те, що вирішення спорів має вирішальне значення для відносин з ЄС.

Переговори про можливість членства Сербії в Європейському союзі ведуться з 2014 року, проте країна не може стати членом ЄС, маючи територіальний спір з Косово.

Діалог між Косово і Сербією припинився після розмов про можливі зміни кордонів.

Сербія відмовилася визнати незалежність Косово після того, як в 2008 році Косово проголосило незалежність після війни 1998-1999 років.