Держцентр радіочастот: Послуга перенесення номера працює в штатному режимі

Оператори повідомляють, що заяви вже надходять.

Послуга збереження номера при зміні оператора працює в штатному режимі, повідомив виконавчий директор Українського державного центру радіочастот Вадим Гулько в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”. За його словами, станом на 12:00 було опрацьовано 455 заяв на перенесення номера.

Тим часом мобільні оператори підтверджують, що заяви вже надходять. lifecell повідомив про кілька сотень заяв на перехід у їхні мережі. У “Vodafone Україна” поінформували про наявність заяв від абонентів, як на перехід, так і на вихід з їхніх мереж. У прес-службі “Київстару” відповідних даних поки не озвучували.

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З 1 травня клієнти українських мобільних операторів можуть звернутися до іншого мобільного оператора із заявою про бажання перейти до нього на обслуговування, зберігши свій нинішній номер. Процедура перенесення відбувається у робочі дні.

Зазначимо, що за кордоном така послуга доступна давно. В Україні відповідний закон був прийнятий ще у 2010 році, але включення послуги постійно відкладали.

Джерело: ZN.UA