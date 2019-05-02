Одеський активіст опублікував фото з шашликом біля Куликова поля, де в 2014 році загинули люди

Одеський активіст оприлюднив фото з шашликом, яким він обідав у 2 травня, біля Куликова поля.

Сьогодні там відбулася акція в честь вшанування пам’яті 42 загиблих людей в ході заворушень 2 травня 2014 року.

Фотографію провокаційного характеру опублікував у себе на сторінці Дем’ян Ганул, який є активістом і главою «Вуличного фронту».

Даний активіст придбав популярність в місті Одеса за свої одіозні витівки і заяви.

«Тільки що пообідали шашликами біля Куликова поля», — написав він під постом з прикріпленим фото.

Відзначається, що публікація зроблена близько 15:00, а станом на 18:00 зібрала 168 лайків. Багато користувачі залишили під нею негативні коментарі.