Одеський активіст опублікував фото з шашликом біля Куликова поля, де в 2014 році загинули люди

Одеський активіст оприлюднив фото з шашликом, яким він обідав у 2 травня, біля Куликова поля.
Сьогодні там відбулася акція в честь вшанування пам’яті 42 загиблих людей в ході заворушень 2 травня 2014 року.
Фотографію провокаційного характеру опублікував у себе на сторінці Дем’ян Ганул, який є активістом і главою «Вуличного фронту».
Даний активіст придбав популярність в місті Одеса за свої одіозні витівки і заяви.
«Тільки що пообідали шашликами біля Куликова поля», — написав він під постом з прикріпленим фото.
Відзначається, що публікація зроблена близько 15:00, а станом на 18:00 зібрала 168 лайків. Багато користувачі залишили під нею негативні коментарі.
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