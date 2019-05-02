Бразильському наймита Лусварги дали 13 років

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав громадянина Бразилії Рафаеля Маркуса Лусварги винним в участі в діяльності терористичних організацій і незаконних збройних формувань в Україні і засудив його до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, відповідне рішення суд прийняв на засіданні у четвер, 2 травня.

“Суд заслухавши доводи сторін, визнав обвинуваченого винним по 1 ч. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, суд стягнув з іноземця витрати на проведення експертиз у сумі близько 15 тис гривень”, — йдеться в повідомленні.

В ході судового слідства прокурор навів неспростовні докази вини іноземця в інкримінованих злочинах. У свою чергу обвинувачений визнав свою провину лише в частині участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, проте заперечував участь в діяльності терористичних організацій.

При виконанні вироку обвинуваченому буде зарахований термін, проведений ним під вартою за станом на 2 травня, зазначають у прокуратурі.

Як повідомлялося, українські правоохоронці затримали Р. М. Лусварги 6 жовтня 2016 року в аеропорту “Бориспіль” одразу після його прибуття в Україну з Бразилії. Слідство встановило, що з вересня 2014р по травень 2015 року він був у складі бандформувань т. н.”ДНР”, брав участь у бойових діях, вербував іноземців, переважно бразильців, до складу незаконних збройних формувань, а також здійснював розвідувальні вилазки на позиції ВСУ і коригував артилерійський вогонь по українських позиціях.

25 січня 2017 року Печерський райсуд р. Києва визнав Р. М. Лусварги винним у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, йому було призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сам Р. М. Лусварги визнав свою провину.

18 серпня Апеляційний суд Києва задовольнив апеляційні скарги захисника в інтересах Р. М. Лусварги і його самого, скасувавши вирок суду першої інстанції з-за процедурних порушень (підсудності та права на захист), і продовжив йому арешт. Але згодом йому змінили запобіжний захід і він опинився на волі, жив в одному з київських монастирів Української православної церкви (Московського патріархату).

4 травня 2018 року, після того, як Р. Лусварги був помічений на свободу і ця інформація стала публічною, представники партії “Національний корпус”, націоналістичних організацій “Національні дружини” і С14 затримали його у Києві біля бразильського посольства і передали СБУ. У той же день у Службі безпеки України повідомили, що проводять з Р. Лусварги процесуальні дії, а прокуратура міста Києва заявила, що буде наполягати на взятті його під варту.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд за клопотанням прокуратури р. Києва заарештував Р. М. Лусварги на 60 діб без можливості внесення застави і в подальшому неодноразово продовжував цю запобіжний захід. Під час судових дебатів прокурор просив суд призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років з конфіскацією майна.