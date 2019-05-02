Орбан розповів, як він буде “спілкуватися” перед Трампом за тісну співпрацю з Росією та Китаєм

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів на питання про те, як він у Вашингтоні буде пояснювати президенту США Дональду Трампу свої тісні стосунки з його супротивниками, зокрема з Росією і Китаєм.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на прес-службу угорського уряду.

“Ми можемо додати в список Туреччину, оскільки ми подвоїли обсяг нашої торгівлі з ними. В Європі існує тенденція використовувати зовнішню політику як засіб експорту систем цінностей і доведення моральної переваги Заходу з точки зору прав людини, демократії і гуманізму”, – говорить Орбан, відзначаючи, що “не схвалює цей підхід”.

“Де б не старалися, експорт демократії був провалом. У мене є власна думка про їх моральному перевагу, коли вони передали нас Сталіну, і вони не прийшли, незважаючи на те, що обіцяли. Ми можемо також згадати колоніальну епоху. Для мене є зовнішня політика інструментом, який може бути використаний для підвищення інтересу до інших моїй країні, який може додати нам друзів і який може зробити важливі держави зацікавленими в успіху Угорщини”, – додав він. Орбан і Трамп зустрінуться у Вашингтоні 13 травня. Вашингтон раніше неодноразово закликав Угорщину відмовитися від участі в енергетичних проектах Кремля, припинити тиск на громадські організації і Центрально-Європейський університет, а також не блокувати євроатлантичну інтеграцію України.