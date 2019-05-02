Збитки Приватбанку через “кредитів Коломойського” склали майже 212 мільярдів гривень

Кредитний портфель Приватбанку, який класифікується як пов’язаний з попередніми акціонерами згідно з постановою Нацбанку №315 від 2015 року, на кінець 2018 року досяг 212,8 млрд грн. Про це сказано в річній аудованої звітності, опублікованій на сайті установи.

“За станом на 31 грудня 2018 року група визнала збитки 209,453 млрд грн резерву під очікувані кредитні збитки за цими кредитами (31 грудня 2017 року: резерв під знецінення – 181,887 млрд грн; 31 грудня 2016 року … – 180,114 млрд грн”, – наголошується в документі.

Цей кредитний портфель проходить як “Кредити, керовані як окремий портфель”, і займає 73% від загального клієнтського кредитного портфеля банку, 87% – від знецінених кредитів. У звіті уточнюється, що непрострочені знецінені кредити, пов’язані з колишніми акціонерами, на кінець 2018 року становили 13,82 млрд грн, прострочені менше ніж 30 днів – 4,44 млрд грн, прострочені від 31 до 180 днів – 0,36 млрд грн, прострочені від 181 до 360 днів – 5,25 млрд грн, прострочені більш ніж 361 день – 188,9 млрд грн.

Аудитор банку E&Y зазначив, що на кінець 2017 року банк визнавав заставне майно в сумі 5,61 млрд грн у складі майна, що перейшло банку у власність як заставодержателю, проте в 2018 році скасував визнання заставного майна та визнав кредит клієнту на цю суму і його знецінення на всю балансову вартість кредиту. Це частково пояснює зростання кредитного портфеля, пов’язаного з екс-акціонерами. E&Y уточнив, що не зміг отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі справедливої вартості цього майна на кінець 2016 і 2017 роках, а також щодо періоду, коли відбулося знецінення цього кредиту. У звіті банк також нагадує, що при націоналізації в грудні 2016 року в капітал були конвертовані зобов’язання на 10,93 млрд грн перед клієнтами і на 10,72 млрд грн – за випущеними єврооблігаціями, а також 7,78 млрд грн субординованого боргу. На дату складання консолідованої фінансової звітності проти банку були подані позови до суду на суму 21,82 млрд грн (31 грудня 2017 – 21,22 млрд грн).

“Кінцевий результат неможливо визначити, за винятком сум, які вже визнані у консолідованій фінансовій звітності. Отже, група не визнала додаткового резерву за цими позовами”, – наголошується в документі. Раніше суд вирішив перенести на 13 травня розгляд справи за ПриватБанку. Посольство Сполучених Штатів Америки відреагувало на рішення Окружного адміністративного суду Києва визнати націоналізацію Приватбанку незаконною.