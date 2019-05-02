В Одесі в будівлі відділення поліції охоронці побили підлітка

В Одесі в будівлі відділення поліції група людей у формі побила 14-річного підлітка, який роздавав листівки.



Як розповіла мати потерпілого Єгора Дерев’янко, вони повинні були разом роздавати флаєри, але вона затрималася і син взяв у замовника листівки і став навпроти відділення поліції.

«Звідти вийшли чоловіки у формі поліцейських і обматюкали його, мовляв, не можна тут роздавати. Він повідомив мені про це по телефону. Я йому сказала не сперечатися з ними, а піти в інше місце. Він перейшов до тролейбусної зупинки. Коли ми з ним розмовляли, я почула якийсь шум, крик, а через мить телефон відключився. Поки я їхала в Аркадію, мені подзвонили очевидці і сказали, що сина затягли у відділення поліції, де побили, а потім звідти викинули. Він втратив свідомість», — розповідає жінка.

Після цього вона пішла розбиратися з кривдниками її сина, але там її обматюкали і погрожували і їй розбити телефон.

Зараз Єгор знаходиться в лікарні, у нього закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Одеситка написала заяву в Приморський відділ поліції.

У той же час радник начальника одеської поліції Руслан Форостяк зазначив, що правоохоронці не мають відношення до інциденту.

«Відділ поліції там працює тільки протягом сезону. Особи, які вчинили протиправні дії, це охоронці Аркадії», — прокоментував він і додав, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження.