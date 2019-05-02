Москва готує брудний фейк проти військового радника Зеленського — Гриценко

Москва готує ще одну провокацію, яка полягає в поширенні фейків проти експерта по обороні новообраного Президента Володимира Зеленського Івана Апаршина.

Про це повідомив сьогодні у Фейсбуці лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

«Варто було Зеленському скористатися порадою і залучити професіонала у сфері оборони Івана Апаршина, як і сама Москва підготувала схожу провокацію, тепер вже проти Апаршина: за моїми даними, Росія (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) планує запустити через свої ЗМІ фейк, нібито Апаршин є «агентом КДБ/ФСБ», — заявив Гриценко.

Він зазначив, що коштувало йому зустрітися з Зеленським і «порадити йому професіоналів у ключових сферах», як Москва його (Гриценко) заочно заарештувала і оголошує в міжнародний розшук за статтею «заклики до тероризму».

Також Гриценко повідомив, що, на його думку, є причиною таких дій Росії.

«Причина проста як валянок: Москва аж ніяк не хоче бачити професіоналів поруч з новообраним президентом України.

Тому ніяк не заспокоїться», — підкреслив він.