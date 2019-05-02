Олігархи повинні поділитися: Коломойському вкрай не сподобалася ідея Зеленського

Бізнесмен Ігор Коломойський відреагував на рішення новообраного президента Володимира Зеленського провести зустріч з олігархами і обговорити питання залучення інвестицій в країну.

«Збирати всіх разом – це утопія. Тобто, якщо ти хочеш з кимось спілкуватися, то спілкуйся один на один. З потужним бізнесом не спілкуються як з колгоспом. Це не колгоспне збори. У кожного гроші люблять тишу, і не кожен буде розповідати свої секрети», – сказалолигарх в інтерв’ю програмі «Наші гроші».

Як повідомляли раніше, Володимир Зеленський офіційно запрошує в найближчі дні на зустріч представників великого, середнього та малого бізнесу. У березні Зеленський заявляв про те, що з олігархами потрібно розмовляти і не тиснути на них.