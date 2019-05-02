«Укроборонпром» і Туреччина підписали меморандум про експорт озброєння

“Спецтехноекспорт” та турецька компанія Aselsan підписали серію контрактів на постачання товарів військового призначення для потреб Збройних сил України

Під час міжнародної оборонної виставки IDEF-19 у турецькому Стамбулі, між “Укроборонпромом” та корпорацією Міноборони Туреччини ASFAT підписано Меморандум, у якому визначено принципи експорту продукції українського оборонно-промислового комплексу до Туреччини, а також – трансферу технологій з розробки і створення високоточних озброєнь. Про таке повідомили на сайті українського концерну.

Крім того, передбачено можливість спільних дій з виробництва високоточної зброї та інших видів озброєння та військової техніки.

Слід зазначити, що турецька сторона висловила зацікавленість у закупівлі газотурбінних двигунів виробництва “Зоря-Машпроект”, що входить до складу “Укроборонпрому”, для бойових надводних кораблів національного ВМФ. Теж були обговорені спільні проекти з постачання Туреччині українських газогенерувальних установок.

Також, ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, підписало серію контрактів з турецькою компанією Aselsan на постачання товарів військового призначення для потреб Збройних сил України та інших силових підрозділів. Зокрема, українська сторона планує імпортувати охолоджувальні тепловізори для встановлення на системи керованого протитанкового озброєння, а також отримає чергові партії засобів захищеного радіозв’язку УКХ-діапазону.

Як повідомляв 5.UA, участь у боєприпасній програмі Азербайджану, зокрема у виробництві окремих комплектуючих до боєприпасів наземної артилерії, братиме концерн “Укроборонпром”.

Джерело: 5 канал