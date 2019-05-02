Коломойський заявив, що на Донбасі громадянська війна

Видання Bihus.info опублікувало інтерв’ю з проживаючим в Ізраїлі відомим українським бізнесменом Ігорем Коломойським, який після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах анонсував повернення в Україну.

В інтерв’ю Коломойський відповів на ряд питань, що стосуються виборів президента, ситуації навколо «Приватбанку», інших колишніх і нинішніх подій в Україні. Деякі заяви олігарха здалися інтерв’юерам несподіваними.

«Майдан — це погано, — заявив Коломойський, але відразу уточнив: — Тому що влада побіжного екс-диктатора Віктора Януковича довела до революції, а революція — це завжди погано». «Після Майдану, — вважає олігарх, — в Україні почалася внутрішня „війна“»

На питання, чи вважає він Майдан негативною подією, враховуючи його наслідки за останні п’ять років, Коломойський відповів ствердно.

«Мінус Крим, мінус Донбас, мінус 13 мільйонів (людей, які постійно проживають в Україні. — Ред.)», — сказав Коломойський і додав, що в цьому винні «Янукович, Росія, революція, взаємна ненависть і громадянський конфлікт».

За словами олігарха, конфлікт на Донбасі — це «внутрішня громадянська війна» в Україні.

«Внутрішня громадянська війна, а що тут незрозумілого. Слава Богу, що вона не поширилася на всю територію, але вона має гарячу фазу на Донбасі і холодну фазу у всій решті країні», — сказав він.

Коломойський заявив, що на Донбасі «українці воюють з українцями», «а Росія підтримує одну частину українців». «Якщо б її (підтримки Росії. — Ред.)не було, все б вже давно закінчилося!», — сказав він.