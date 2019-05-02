Фесенко: Зеленський почав гру з Путіним, таку ж він вів з Порошенком і виграв

В обміні думками між президентом Росії Володимиром Путіним і обраним президентом України Володимиром Зеленським другий виглядає більш адекватним сучасності. У своєрідних «дебатах» з лідером країни-агресора недавній фронтмен студії «95 квартал» відверто «переграє» колегу. Про це в коментарі для InfoResist повідомив політолог Володимир Фесенко.

За його словами, відповідь Зеленського був жорстким, але важливіше не його стилістика.

«По-перше, те, за що Зеленського критикували, мовляв, ось він не реагує. Зараз ми бачимо ось таку заочну дискусію між Зеленським і Путіним. За стилістикою, за формою, я думаю, що так, це жорстка відповідь. Це відповідь, який скажемо не таку відповідь, який хотіли б бачити у Путіна. Тому що у Путіна постійно говорять про братній народ. А Зеленський як раз дуже добре тут каже, що ті дії, які Росія вживає по відношенню до України, він навів конкретні приклади, їх ніяк не можна назвати братніми. По суті, за змістом він спростовує ось ці тези Путіна. І те, що спільне у нас зараз тільки межа, то це теж правильна оцінка», — сказав він.

При цьому, на думку політолога, Зеленський «не грає» войовничий патріотизм, не ображає, не закриває шляхів для переговорів.

«Якщо зараз, наприклад, пуститися в обмін образами, звинуваченнями, то можна просто перекрити можливості для переговорів. Це було б неправильно. Він цього не робить. Навпаки, цей специфічний діалог з Путіним продовжує, але при цьому він займає принципову позицію. Тому, на мій погляд, правильна оцінка справа не в ступені жорсткості, не треба гратися в жорсткість відповіді. Ось деякі люблять «як я його жорстко запитав, який я йому незручне запитання поставив». В даному випадку важлива не жорсткість, а принциповість. На мій погляд, саме це головне», — додав він.

Експерт каже, що гра, яку Зеленський зараз почав з Путіним, нагадує йому тактику, яка застосовувалася у боротьбі з Петром Порошенком перед другим туром.

«Я нагадаю, цю гру Зеленський виграв, за результатами вибором. І зараз він втягує в цей обмін думками, втягує Путіна. І, на мій погляд, тактично Зеленський робить дуже правильно. Він грає нестандартно. Він грає у тому форматі, який йому звичний, зручний, і в якому він відчуває себе як риба у воді. Путін, як ми знаємо, він не є користувачем Facebook, він відповідає інакше, через заяви на прес-конференціях, через відповіді на питання журналістів і т. д. І ось сам формат цієї дискусії, мені здається, є, скажімо, так, знахідкою для самого Зеленського і для його команди. Якщо використовувати термін, який зараз популярний, то це такий троллінг Путіна. Розуміє Путін це чи ні, але Зеленський тролить Путіна, фактично показує навіть свою перевагу. Він у цій дискусії в цьому форматі дискусії, навіть при відсутності якогось політичного досвіду, він переграє Путіна і оперативності, і з точки зору нав’язування самої дискусії. Фактично Зеленський втягнув Путіна в цю дискусію і в цій справі є його тактичний виграш. Нехай Путін відповідає, нехай дискусія йде. Це хороша прелюдія, хороша розминка перед реальними переговорами, які, я думаю, через деякий час відбудуться», — зазначив він.

На припущення про те, що ці переговори могли б пройти на стадіоні, експерт нагадує, що Путін – не Порошенко.

«Він на це не піде. Але от саме нав’язування такого формату дискусії, та ще в соціальних мережах, я думаю, що тут як раз ось тактично Зеленський зробив правильний хід і в якійсь мірі намагається навіть перехопити ініціативу. Нехай Путін відповідає, він же став відповідати, от нехай і відповідає. А заодно як би проявляється позиція двох сторін, і Путін змушений реагувати на Зеленського. І Зеленський, до речі, таким чином, через цю дискусію ще й вирівнює статуси, тому що Путін же звик так зарозуміло діяти, він вище за інших, він показує свою позицію, намагається діяти з точки зору позиції сили. А ось тут з Зеленським через такий формат дискусії він вирівнює позиції. І ось ця незвичайна комунікація мені здається, поки більшою мірою працює на користь Зеленського», — резюмував Володимир Фесенко.